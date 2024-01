Chunghwa Telecom Aktie: Hammer-Nachricht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chunghwa Telecom beträgt derzeit 24,83, was 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Chunghwa Telecom war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenpolitik von Chunghwa Telecom zeigt eine negative Differenz von -5,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chunghwa Telecom als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 10,34 und wird daher mit "Gut" bewertet, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 33,09 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.