Chunghwa Telecom Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Chunghwa Telecom zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 38,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,1 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +0,05 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 37,27 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise einen Abstand von +2,23 Prozent hat und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Chunghwa Telecom beträgt derzeit 45,33 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,57 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung gegenüber Chunghwa Telecom. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Chunghwa Telecom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,63 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche ergibt sich jedoch eine Underperformance von -76,7 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite 1,79 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Vergleiche erhält Chunghwa Telecom ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.