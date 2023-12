Chunghwa Telecom Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Chunghwa Telecom: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Chunghwa Telecom hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,63 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnete eine mittlere Rendite von 87,11 Prozent, wobei Chunghwa Telecom mit 78,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um einiges gestiegen ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Chunghwa Telecom bei 38,09 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 38,28 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Chunghwa Telecom liegt bei 36,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Chunghwa Telecom in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung erhält. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.