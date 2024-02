Chunghwa Telecom Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Chunghwa Telecom hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 8,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +13,41 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von -11,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Chunghwa Telecom um 19,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen in der Kategorie Branchenvergleich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Chunghwa Telecom derzeit eine Rendite von 3,91 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,79 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chunghwa Telecom neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen im Fokus standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chunghwa Telecom-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Chunghwa Telecom.