Chugoku Electric Power Coadr Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "CHUGOKU ELECTRIC POW":

Der gleitende Durchschnittskurs der Chugoku Electric Power liegt derzeit bei 897,14 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 1006,5 JPY liegt. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,19 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 993,04 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +1,36 Prozent hat und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie spielt auch die langfristige Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15,98 Euro, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Chugoku Electric Power 15,98 Euro zahlt. Dies liegt 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25 Euro und führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet betrachtet und somit als "Gut" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An fünf Tagen dominierten positive Themen in der Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf Chugoku Electric Power. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.