Chugoku Electric Power Coadr Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Chugoku Electric Power liegt aktuell bei 15,54 und damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Stromversorger, der bei 26 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 906,38 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1052,5 JPY liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +16,12 Prozent und führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1004,27 JPY, was einer Abweichung von +4,8 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Chugoku Electric Power, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Chugoku Electric Power eine Dividendenrendite von 2,93 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2% liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält somit von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

