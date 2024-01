Chugoku Electric Power Coadr Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "CHUGOKU ELECTRIC POW":

Die Bewertung von Aktien wird oft durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst. Bei Chugoku Electric Power zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Stromversorger-Branche hat Chugoku Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,05 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +19,28 Prozent bedeutet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chugoku Electric Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 900,76 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1048 JPY) liegt deutlich darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz und führt zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist Chugoku Electric Power ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,54 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.