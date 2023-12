Chugai PharmaceuticalADR Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das japanische Pharmaunternehmen Chugai Pharmaceutical wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 25,96 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, da ein niedriges KGV als "günstig" bewertet wird.

In der technischen Analyse erhält die Chugai Pharmaceutical-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt mit 5386 JPY um 32,41 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt schneidet die Aktie gut ab, da der letzte Schlusskurs um 10,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Chugai Pharmaceutical mit einer Ausschüttung von 1,85 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 %. Die Differenz von 0,58 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Chugai Pharmaceutical-Aktie bei 42,7 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Zusammenfassend ergibt sich für Chugai Pharmaceutical eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Dividende und des RSI, während die Aktie aus fundamentaler und technischer Sicht mit "Gut" bewertet wird.