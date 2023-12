Chubushiryo Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten Wochen konnte bei Chubu Shiryo keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien hervorstechen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorgenommen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Chubu Shiryo-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 40. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 38,67 eine ähnliche Tendenz auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Chubu Shiryo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1083,5 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1087 JPY, was einer Abweichung von 0,32 Prozent entspricht. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt weist ebenfalls eine geringe Abweichung auf, weshalb auch hier die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Abschließend zeigt sich, dass die Stimmung und die technische Analyse für die Chubu Shiryo-Aktie neutral sind. Sowohl auf den sozialen Plattformen als auch hinsichtlich der Analyse der Kursentwicklung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.