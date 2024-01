Chubushiryo Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Anleger-Sentiment für die Chubu Shiryo-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte sich an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen rund um die Aktie interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chubu Shiryo-Aktie liegt bei 27,91, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chubu Shiryo-Aktie bei 1085,16 JPY liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1096 JPY einen Abstand von +1 Prozent aufgebaut hat. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der derzeit bei 1074,82 JPY liegt. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Chubu Shiryo in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Chubu Shiryo-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.