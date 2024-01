Chubushiryo Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI berechnet werden. Für die Chubu Shiryo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 32, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,94 keine übermäßigen Schwankungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung um die Chubu Shiryo-Aktie ergab, dass sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Diskussionsthemen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chubu Shiryo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1085,72 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1091 JPY weicht um +0,49 Prozent ab und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +1,43 Prozent eine nahezu neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chubu Shiryo. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie zeigte keine signifikanten Abweichungen von der Norm, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Chubu Shiryo-Aktie somit in verschiedenen Analysen ein durchgängiges "Neutral"-Rating.