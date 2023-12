Chubushiryo Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Sentiment und Buzz: Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Wir haben die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Chubu Shiryo zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Chubu Shiryo liegt bei 40,54 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 38,67 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Chubu Shiryo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Chubu Shiryo, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt die Bewertung "Gut".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Chubu Shiryo-Aktie beträgt aktuell 1083,5 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1087 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1076,24 JPY führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher für Chubu Shiryo auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.