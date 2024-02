Chubushiryo Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) der Chubu Shiryo-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,97, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine positive Bewertung erhält. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls minimal, was zu einer langfristigen Einschätzung als neutral führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Chubu Shiryo-Aktie einen Stand von 1100,35 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1260 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Chubu Shiryo-Aktie als "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.