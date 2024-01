Chubb Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Chubb-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating. Von 13 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 8 positiv, 5 neutral und keine negativ. Auch die jüngsten Bewertungen zeigen eine ähnliche Tendenz, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 239,9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 5,35 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Chubb also eine positive Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Chubb-Aktie mit 5,24 Prozent um mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche liegt Chubb mit 13 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von 18,24 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Chubb-Aktie eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 227,71 USD lag, was einem Unterschied von +10,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, sowohl in den Diskussionen der letzten zwei Wochen als auch in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend erhält die Chubb-Aktie also eine positive Einschätzung von Analysten und Anlegern, während die Performance im Vergleich zur Branche negativ bewertet wird. In der technischen Analyse schneidet die Aktie jedoch positiv ab.