Chubb Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Chubb hat einen RSI von 29,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Chubb bei 51, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Chubb daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Chubb in den letzten zwölf Monaten zeigt 8 positive, 4 neutrale und 0 negative Einstufungen, was langfristig als "Gut" eingestuft wird. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was kurzfristig als "Gut" betrachtet wird. Das Kursziel für die Aktie der Chubb liegt im Durchschnitt bei 238,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,19 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der Analystenmeinungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Chubb in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Chubb daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche hat die Chubb im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,24 Prozent erzielt, was 5,99 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 28,16 Prozent, wobei die Chubb aktuell 22,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.