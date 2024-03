Chuan Hup Aktie: Das ist die Höhe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Chuan Hup beträgt das aktuelle KGV 25, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 26 aufweisen. Das zeigt, dass Chuan Hup aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,78 Prozent, was 2,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 3,58) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Chuan Hup als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Chuan Hup einen Wert von 25,93, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Chuan Hup daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.