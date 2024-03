Chuan Hup Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Singapurer Firma Chuan Hup hat eine Dividendenrendite von 5,78 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 % im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Schlusskurse der Chuan Hup-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,18 SGD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag belief sich auf 0,175 SGD, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt wird die Chuan Hup-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Chuan Hup weist ein KGV von 25,73 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 26,3. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Aktienkurs anderer Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Chuan Hup eine Outperformance von +3,71 Prozent erzielen, da die Performance der Firma in den letzten 12 Monaten bei -16,38 Prozent lag, während der Branchendurchschnitt bei -20,09 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor konnte Chuan Hup mit einer Rendite, die 1,14 Prozent über dem Durchschnittswert lag, überzeugen. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Chuan Hup ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.