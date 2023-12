Chuan Hup Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chuan Hup derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,19 SGD, während der Aktienkurs bei 0,185 SGD -2,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 SGD, was ebenfalls eine Abweichung von -2,63 Prozent darstellt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Chuan Hup in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,18 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -15,37 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -12,94 Prozent über dem Durchschnitt, was eine Überperformance von 11,76 Prozent bedeutet und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Chuan Hup. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 64,29 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 51,25 Punkten führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In den sozialen Medien wurde Chuan Hup in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für dieses Wertpapier.