Chuan Hup Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Vergleich des Aktienkurses von Chuan Hup mit anderen Unternehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie zeigt eine Rendite von -16,88 Prozent, die mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für elektronische Geräte und Komponenten verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,49 Prozent, wobei Chuan Hup um 2,38 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Chuan Hup festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chuan Hup liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Chuan Hup-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,173 SGD liegt, was einer Abweichung von -8,95 Prozent entspricht. Sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hin.

Insgesamt erhält die Chuan Hup-Aktie sowohl hinsichtlich der Branchenvergleich, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, des Relative Strength-Index als auch der technischen Analyse ein "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Rating.