Chuan Hup Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Chuan Hup basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne klare positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Infolgedessen wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt erhält Chuan Hup daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chuan Hup derzeit bei 0,19 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,18 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,26 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 SGD, was wiederum zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Chuan Hup-Aktie eine neutrale Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 90, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 52,44 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Chuan Hup eine Rendite von -1,18 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -15,47 Prozent, wobei Chuan Hup mit 14,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.