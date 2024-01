Chuan Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Chuan als Neutral-Titel einzustufen ist. Dabei ergibt sich für den RSI7 ein Wert von 46,67 und für den RSI25 ein Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Chuan ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bezüglich Chuan als neutral einzustufen sind, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Chuan-Aktie kurzfristig als "Neutral" einzustufen ist, da sie 1,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.