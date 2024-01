Chuan Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Einschätzung von Chuan-Aktien basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter Sentiment, Buzz, technische Analyse, fundamentale Kriterien und Branchenvergleich des Aktienkurses.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität von Chuan eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Chuan daher als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,084 HKD etwa 16 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50 beträgt 0,08 HKD, was auf ein neutrales Signal hinweist. Somit wird der Kurs der Chuan-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Chuan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Baugewerbe als unterbewertet gilt und daher eine gute Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Chuan im vergangenen Jahr eine Rendite von -35 Prozent erzielt, was 29,56 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Im Bereich des Baugewerbes liegt die Rendite von Chuan ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis gute Bewertung der Chuan-Aktien, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Buzz, technischer Analyse, fundamentalen Kriterien und Branchenvergleich.