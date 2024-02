Chuan Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Chuan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 35,73 Prozent entspricht (Durchschnitt -7,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -9,61 Prozent, und Chuan liegt aktuell 34,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Chuan 5,62 Euro zahlt. Dieser Wert liegt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 und führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde zuletzt über Chuan in den sozialen Medien diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen war auch der Meinungsmarkt weder stark positiv noch negativ gestimmt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Chuan in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.