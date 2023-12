Chuan Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die chinesische Baufirma Chuan schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Chuan haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chuan als überverkauft angesehen wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einer neutralen Situation befindet, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Chuan derzeit als "Neutral" eingestuft, sowohl hinsichtlich der Dividendenpolitik, des Sentiments und des Anlegerinteresses als auch des RSI.