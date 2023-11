Chu Kong Shipping Development Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Aktienanalyse: Chu Kong Shipping im Vergleich zur Branche

Chu Kong Shipping verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche durchschnittlich um 15,17 Prozent, was einer Underperformance von -4,92 Prozent für Chu Kong Shipping entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -0,14 Prozent, und Chu Kong Shipping übertraf diesen Wert um 10,39 Prozent. Trotz der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Chu Kong Shipping in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Chu Kong Shipping wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Chu Kong Shipping in diesem Punkt also als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Chu Kong Shipping liegt derzeit bei 0,94 HKD, während der Aktienkurs bei 0,81 HKD liegt, was einem Abstand von -13,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,8 HKD, was einer Differenz von +1,25 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Aktie entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) für Chu Kong Shipping liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.