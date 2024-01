Chu Kong Petroleum, Natural Gas Steel Pipe Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors eine Rendite von 25,18 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,13 Prozent verzeichnete, liegt Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe mit 31,31 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als überwiegend neutral eingestuft. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,73 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe aktuell -5,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zur vergangenen 200 Tage bewegt sich der Kurs mit -10 Prozent zum gleitenden Durchschnitt GD200 in einem negativen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.