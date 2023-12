Chu Kong Petroleum, Natural Gas Steel Pipe Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,18 Prozent erzielt, was 35,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt -10,57 Prozent, wodurch die Aktie als überperformend bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe bei 0,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,07 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien und einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der überdurchschnittlichen Rendite, neutralen Anleger-Stimmung und der Unterbewertung auf fundamentaler Ebene eine Gesamtbewertung von "Gut".