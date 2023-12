Chtc Fong's Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Aktienkurs von Chtc Fong's verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,71 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die durchschnittlich um -3,48 Prozent fielen, bedeutet dies eine Underperformance von -38,23 Prozent für Chtc Fong's. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,79 Prozent im letzten Jahr, wobei Chtc Fong's um 37,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Chtc Fong's in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chtc Fong's bei 3,5, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,29 HKD) vom letzten Schlusskurs (0,247 HKD) um -14,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage (Durchschnitt von 0,25 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,2 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Chtc Fong's-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten eine überwiegend neutrale Haltung gegenüber Chtc Fong's. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Chtc Fong's daher für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating zugesprochen.