Chtc Fong's Aktie: Was für eine Niederlage!

Branchenvergleich Aktienkurs: Chtc Fong's, ein Unternehmen aus dem "Industrie"-Sektor, hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,15 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,67 Prozent aufweist, liegt Chtc Fong's mit 42,47 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Chtc Fong's beträgt 3, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 50 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Chtc Fong's beträgt 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6.24%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.