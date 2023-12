Chtc Fong's Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Moog":

Der Aktienkurs von Chtc Fong's verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,71 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um -1,82 Prozent, was bedeutet, dass Chtc Fong's im Branchenvergleich um -39,89 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite im letzten Jahr -1,96 Prozent, und Chtc Fong's lag 39,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um Chtc Fong's wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Chtc Fong's derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche weist eine Dividendenrendite von 6,29 auf, was zu einer Differenz von -6,29 Prozent im Vergleich zur Chtc Fong's-Aktie führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet ist Chtc Fong's unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,5 gehandelt, was einem Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,25 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.