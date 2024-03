ChrysosLtd Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Anleger-Sentiment für die Chrysos-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit fünf Tagen, an denen positive Themen dominierten. An vier Tagen war die Diskussion jedoch eher negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch mehr auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,39 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,5 AUD liegt, was einer Abweichung von +1,72 Prozent entspricht. Das ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 7,2 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-9,72 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Chrysos insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus dieser Perspektive.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chrysos-Aktie liegt bei 65,59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.