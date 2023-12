ChromoGenics AB Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie von Chromogenics wurde in den letzten Tagen einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,47 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 5,06 SEK liegt. Diese Abweichung von -46,57 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage lag mit 5,38 SEK über dem aktuellen Kurs von 5,06 SEK, was eine Abweichung von -5,95 Prozent darstellt. Auch diese Tatsache führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Chromogenics-Aktie im Hinblick auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergab die Analyse neutral. In den sozialen Netzwerken konnte keine eindeutige Stimmungslage festgestellt werden, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chromogenics gesprochen. Daher wurde die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Auch beim Sentiment und Buzz gab es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten festgestellt werden. Daher erhielt Chromogenics in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen mit 43,33 bewertet, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Der RSI25 beläuft sich auf 56,9, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt diese Analyse zu einer Gesamtbewertung der Chromogenics-Aktie als "Neutral".