ChromoGenics AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Chromogenics 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Bauprodukte-Branche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Chromogenics verläuft derzeit bei 7,38 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 6,4 SEK aus dem Handel ging, was einem Abstand von -13,28 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 7,79 SEK, was einer Differenz von -17,84 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.