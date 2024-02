ChromoGenics AB Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse von Chromogenics zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass der Schlusskurs von 8,08 SEK deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung für das Unternehmen. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,37 SEK zeigt einen positiven Trend, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negatives Bild, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Bauprodukte" bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Chromogenics liegt bei 28,08, was eine positive Bewertung der Aktiendynamik darstellt. Der RSI25 von 51,47 führt zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren und der Anleger-Stimmung wird Chromogenics insgesamt positiv bewertet.