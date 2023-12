ChromoGenics AB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse der Aktienkurse von Chromogenics zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Chromogenics in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chromogenics als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Der RSI7 beträgt 29,55, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,41 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese im Vergleich zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 3,11). Die Dividendenpolitik der Chromogenics-Aktie wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Chromogenics-Aktie bei 9,4 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,56 SEK liegt, was eine Abweichung von -40,85 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,38 SEK, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,35 Prozent) entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chromogenics auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält.