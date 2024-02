ChromaDex Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Chromadex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,79 Prozent erzielt, was 11,28 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (-6,51 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -11,42 Prozent, und Chromadex liegt aktuell 6,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Chromadex bei 1,6 USD und ist damit +10,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,38 Prozent beläuft. Die Aktie wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionintensität im Internet in Bezug auf Chromadex liegt langfristig unter dem Durchschnitt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Chromadex gegenüber dem Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen eine Rendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,5 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".