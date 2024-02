Christopher, Banks Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Christopher & Banks als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Christopher & Banks-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Christopher & Banks hin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Christopher & Banks diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Christopher & Banks in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine markante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Christopher & Banks wurde in etwa der üblichen Menge diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete Christopher & Banks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -89,73 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -81,98 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -7,75 Prozent gefallen sind. Zudem ergab der Vergleich mit dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Unterperformance von 80,72 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformances in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.