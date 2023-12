Christine-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Spirit Realty Capital":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Christine-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die gesamte Analyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Christine.

Die Diskussionen über Christine in den sozialen Medien zeigen keine positiven oder negativen Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Christine derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen einen Wert von 0,06 HKD auf, was zu einer Abweichung des Aktienkurses von -5 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Christine wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".