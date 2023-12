Christine Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Christine hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,057 HKD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 HKD wurde analysiert und ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen Rückgangs um 5 Prozent.

In Bezug auf Dividenden liegt Christine mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (5,53 %) niedriger. Daher wird die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Christine in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -23,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,68 Prozent für Christine. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 16,98 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

