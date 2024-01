Christina Lake Cannabis Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Aktie von Christina Lake Cannabis zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,035 CAD um 16,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -30 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Christina Lake Cannabis diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Christina Lake Cannabis festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Christina Lake Cannabis liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird auch für den RSI insgesamt die Einstufung "Neutral" gegeben.