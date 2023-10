Christiane Benner will IG-Metall-Chefin werden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall will sich am Montag (9.00 Uhr) einen neuen Vorstand wählen. Die bisherige Zweite Vorsitzende Christiane Benner tritt als erste Frau in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Gewerkschaft für den Chefposten an. Der bisherige Vorsitzende Jörg Hofmann (67) tritt aus Altersgründen nicht noch einmal an.

Geplant ist eine Verkleinerung des Vorstands von sieben auf fünf geschäftsführende Mitglieder. Dafür müsste aber zunächst mit Zweidrittel-Mehrheit die Satzung geändert werden.

Neben Benner sind Jürgen Kerner als Zweiter Vorsitzender (derzeit Hauptkassierer) und der Sozialpolitiker Hans-Jürgen Urban aus dem bisherigen Vorstand nominiert. Erstmals kandidieren die Stuttgarter Bevollmächtigte Nadine Boguslawski und Ralf Reinstädtler, der bislang die Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz leitet. Die 45-jährige Boguslawski ist als Hauptkassiererin vorgesehen. Gegenkandidaten zu diesem Fünfer-Team waren zunächst nicht aufgetreten.

Der Gewerkschaftstag findet alle vier Jahre statt und ist mit 421 Delegierten das oberste Entscheidungsgremium der stärksten deutschen Gewerkschaft mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern. Bis einschließlich Donnerstag soll über rund 540 Anträge beraten werden.

Laut dem Grundsatzantrag des Vorstands wird es unter anderem um die Forderung nach einer 32-Stunden-Woche gehen, wie sie in der Stahlindustrie bereits erhoben wird. Fachkräfte will die Gewerkschaft etwa über eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen und sozial verträglichere Arbeitsbedingungen gewinnen./ceb/DP/he