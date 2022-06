Christian Wulff: Bei der Beratungsarbeit rückt die Politik zunehmend in den Fokus / Ehrung der besten Berater für den Mittelstand auf dem Deutschen Mittelstands-Summit

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Überlingen / Frankfurt am Main (ots) -Instabile Lieferketten, steigende Energiepreise und Inflation: Die Anforderungen an die Beratungsarbeit ändern sich, gerade für die mittelstandsorientierten Berater. Gut vorbereitet auf diesen grundlegenden Wandel sind die 152 Unternehmensberatungen, die am heutigen Freitag, 24. Juni, im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Frankfurt am Main aus den Händen des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff den TOP CONSULTANT-Award 2022 erhalten. Wulff begleitet den Wettbewerb, an dem mittelstandsorientierte Beratungshäuser teilnehmen können, als Mentor.Dieses Jahr haben sich 191 Bewerber dem Beraterwettbewerb gestellt, den die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia durchführt. 152 Bewerber waren erfolgreich und dürfen ab heute das TOP CONSULTANT-Siegel 2022 führen.Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert diesen Beratern bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main zu ihrem Erfolg. "Die Beratung von Unternehmen wird in diesem Jahrzehnt wieder viel mehr die Politik im Blick haben müssen", sagt Christian Wulff. "Exogene Faktoren sind die steigende Staatsquote, vermehrt Bürokratie, hohe Energiekosten, steigende Transportkosten, instabile Lieferketten und auch Inflation, die in hohem Maße Planungssicherheit erschwert." Darüber hinaus würden als interne Faktoren Personalgewinnung, Nachhaltigkeit und Vielfalt entscheidend für zukünftige Unternehmenserfolge sein.Die wirtschaftlichen Rückschläge durch die Pandemie haben die Unternehmensberatungen hinter sich gelassen: "Die großen Beratungshäuser haben sich zwar wesentlich schneller von der 'Corona-Delle' erholt als die mittleren und kleineren. Doch auch diese haben inzwischen ihre Stärke zurückgewonnen", schätzt Prof. Dr. Dietmar Fink, zusammen mit Bianka Knoblach Leiter der WGMB, die aktuelle Lage am Beratermarkt ein.Kernstück von TOP CONSULTANT ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung. Referenzkunden der Teilnehmer geben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten und wie zufrieden sie mit deren Beratungsleistung sind (weitere Informationen unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). Ob ein Bewerber das TOP CONSULTANT-Siegel dann auch erhält, entscheiden Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach.Damit alle Bewerber dieselben Chancen haben, wird das TOP CONSULTANT-Siegel in drei Größenklassen vergeben, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis 10 Mitarbeiter, 11 bis 50 Mitarbeiter und mehr als 50 Mitarbeiter. Für jede der drei Größenklassen wird zusätzlich noch ein "Berater des Jahres" gekürt - das Beratungsunternehmen, das in seiner Klasse auf Platz eins steht. Die Platzierungen:Größenklasse der Beratungsunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern:1. derks brand management consultants, 81479 München2. Clue One GmbH & Co. KG, 22087 Hamburg3. baax GmbH & Co. KG, 28195 BremenGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern:1. M&L AG, 60528 Frankfurt am Main2. Auxil Management GmbH, 53113 Bonn3. BECKER + PARTNER Personalberatung und Managementberatung für den Mittelstand PartG., 64625 BensheimGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern:1. Arthur D. Little GmbH, 60549 Frankfurt am Main2. Struktur Management Partner GmbH, 50670 Köln3. H&Z Unternehmensberatung AG, 80333 MünchenAusführliche Unternehmensporträts aller geehrten Unternehmen finden sich auf der Website www.beste-mittelstandsberater.de.Weitere Informationen sowie allgemeines Bildmaterial gibt es im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de.Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich insbesondere Management-, IT- und Personalberater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin. Mehr Informationen unter www.top-consultant.de.Der Begriff "Berater des Jahres" ist eine von der compamedia GmbH geschützte Wortmarke und darf nur für redaktionelle, berichterstattende Zwecke in Zusammenhang mit TOP CONSULTANT verwendet werden.Pressekontakt:ppa. Sven KamerarLeiter Unternehmenskommunikationcompamedia GmbHNußdorfer Straße 488662 ÜberlingenTelefon 07551 94986-33presse@compamedia.dewww.top-consultant.deOriginal-Content von: compamedia GmbH, übermittelt durch news aktuell