Christian Roßmann verrät: Die 4 Säulen einer erfolgreichen Baustelle und was sie ausmacht

Bad Bocklet (ots) -Christian Roßmann ist Geschäftsführer und Inhaber von Roßmann Consulting und unterstützt gemeinsam mit seinem Experten-Team Bauunternehmen dabei, ihre Projekte mit deutlich mehr Gewinn abzuschließen. Das Ziel des Experten ist klar: Der Profit seiner Kunden soll steigen, während sich Fehler und der zeitliche Aufwand des Bauunternehmens signifikant reduzieren. Hier erfahren Sie, auf welchen vier Säulen die Dienstleistung von Roßmann Consulting basiert.Bauunternehmen sind darauf angewiesen, ihre Projekte möglichst profitabel abzuschließen. Jedoch kommt es nicht erst auf den Baustellen immer wieder zu Problemen. Diese können den Fortbestand des Unternehmens im schlimmsten Fall gefährden. Es gilt also, von der Kalkulation bis hin zur Abrechnung nichts dem Zufall zu überlassen. Was in der Theorie noch machbar klingen mag, stellt viele Bauunternehmen in der Praxis jedoch vor große Herausforderungen. "Schon die Auftragsbeschaffung entscheidet darüber, ob eine Baumaßnahme überhaupt mit ausreichend hohem Gewinn durchgeführt werden kann. Bei der Kalkulation kommt es in vielen Bauunternehmen aber immer wieder zu gravierenden Fehlern", erklärt Christian Roßmann. Der Geschäftsführer und Inhaber der Roßmann Consulting kennt die Herausforderungen von Bauunternehmen genau. Er unterstützt sie gemeinsam mit seinem Team daher dabei, teure Fehler zu vermeiden. Daher weiß er auch, was eine erfolgreiche Baustelle wirklich ausmacht. Dieses Know-how bündelt Christian Roßmann in einem einzigartigen Angebot, von dem seine Kunden nachhaltig profitieren: die vier Säulen einer erfolgreichen Baustelle. Worum es dabei im Detail geht, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Säule 1: Die richtige Kalkulation und Beschaffung von BauaufträgenViele Bauunternehmen leiden massiv unter fehlenden Fachkräften. Ihre personellen Kapazitäten sind stark begrenzt, was sich direkt auf die Kalkulation ihrer Bauaufträge auswirkt: Sie wird häufig nicht ausreichend durchdacht. So macht bereits die Auftragsbeschaffung profitable Baumaßnahmen unmöglich. Christian Roßmann und sein Team setzen daher gezielt an diesem Punkt an: Als externer Dienstleister führen sie die gesamte Projektkalkulation für das Bauunternehmen durch. So lassen sich selbst bei personellen Engpässen lukrative Aufträge akquirieren.Säule 2: Die durchdachte Planung und AuftragsvorbereitungHat ein Bauunternehmen einen neuen Auftrag gewonnen und plant die professionelle Abwicklung der Maßnahme, gilt es im nächsten Schritt die Baumaßnahme gut vorzubereiten und die Bauprozesse anhand der eigenen Kalkulation zu planen, um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten. Im Rahmen der Vorbereitung muss das Unternehmen jedoch zahlreiche komplexe Herausforderungen meistern. So umfasst eine gute Arbeitsvorbereitung sowohl die Erläuterung der Kalkulation, das Durcharbeiten der Auftragsunterlagen, das Herausarbeiten des Nachtragspotenzial, aber auch die Organisation von Einkauf und Lieferung, das Einarbeiten der Bauleiter und viele andere Dinge. Wenig verwunderlich also, warum die durchdachte Auftragsvorbereitung für eine erfolgreiche Baustelle unverzichtbar ist. Die Roßmann Consulting ist sich dessen bewusst und begleitet ihre Kunden vollumfänglich in der planenden Phase. Hierzu gehört auch, ideale Maßnahmen gemeinsam mit dem eingeteilten Personal auszuarbeiten.Säule 3: Die optimale AuftragsabwicklungWenn Bauprojekte nach Bedarf abgewickelt werden sollen, gilt für Bauunternehmen, den in der Arbeitsvorbereitung festgelegten Plan konsequent umzusetzen. Äußere Einflüsse wie Änderungen der geologischen Verhältnisse, unerwartete Hindernisse im Baugelände oder auch Zusatzaufträge können die ursprünglich geplante Projektumsetzung jedoch signifikant erschweren. Bauablaufstörungen, Mehrkosten oder gar die Forderung von Schadenersatz sind dann die Folge. Im Rahmen der Auftragsabwicklung ist es somit essenziell, dass der Projektleitende stets den Überblick behält. Er muss konsequent auf äußere Einflüsse reagieren können.Diese übergeordnete Aufgabe übernehmen jedoch auch externe Dienstleister, wie Roßmann Consulting. So weist das Team beispielsweise verlässlich auf Änderungen oder Gefahrenquellen hin. Auch den rechtskonformen Schriftverkehr setzen die Experten ebenso wie Nachtragsangebote auf. Außerdem passen sie die Bauprozesse an und ändern bei Bedarf den Bauablaufplan, wobei sie die Vereinbarung der Vertragsunterlagen stets im Blick behalten. Zudem profitieren Bauunternehmen von professionell durchgeführten Verhandlungen mit ihrem Auftraggeber. Die Experten der Roßmann Consulting machen hierbei zum Beispiel Mehrkosten geltend, während sie dem örtlichen Bauleiter den Rücken freihalten.Säule 4: Die lückenlose AuftragsabrechnungBauarbeiten sollten erst dann als erfolgreich durchgeführt bezeichnet werden, wenn das Unternehmen sie korrekt in ihrer Rechnung darstellen kann. Jedoch zeigt sich diesbezüglich immer wieder, dass es durch die Überarbeitung des Personals häufig zu Lücken in der Abrechnung kommt, die es zu vermeiden gilt - schließlich kosten sie Umsatz und Gewinn.Aus diesem Grund übernehmen Christian Roßmann und sein Team als externe Dienstleister auch die komplette Abrechnung eines Bauprojekts. Sämtliche Maßnahmen können so jederzeit lückenlos in Rechnung gestellt werden. Auch das macht die vier Säulen einer erfolgreichen Baustelle aus: Das leistungserbringende Bauunternehmen kann jeden Auftrag optimal abschließen - natürlich auch in finanzieller Hinsicht. Dadurch sichert es sich mehr als nur Liquidität. "Der Betrieb erhält monetär gesehen das, was die erbrachte Leistung wirklich wert ist", resümiert Christian Roßmann.