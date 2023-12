Christian Dior Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Die Anlegerstimmung bezüglich Christian Dior war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab hauptsächlich positive Themen, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 717,5 EUR eine -4,93-prozentige Abweichung vom GD200 (754,68 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 674,53 EUR, was einem Abstand von +6,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ist. Zusammenfassend wird der Kurs der Christian Dior-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Christian Dior zeigt einen Wert von 21,05, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,06 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 1,11 Prozent liegt Christian Dior 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0 Prozent. Daher wird die Aktie als lohnende Investition betrachtet und von der Redaktion mit "Gut" bewertet.