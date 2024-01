Christian Dior Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Der Aktienkurs des Unternehmens Christian Dior zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 61,72 Prozent, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Christian Dior mit 61,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist Christian Dior ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,04 auf, was dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Werts erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Christian Dior-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 745,8 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 636,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,66 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 685,44 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Christian Dior in verschiedenen Bewertungskategorien unterschiedliche Einschätzungen erhält, was auf die vielschichtige Entwicklung der Aktie hinweist.