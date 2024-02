Christian Dior Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Der Aktienkurs der Christian Dior-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,72 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" einer Überrendite von 61,72 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, wodurch Christian Dior aktuell um 61,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite weist Christian Dior derzeit eine Rendite von 1,11 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse des Relative Strength Index (RSI) für Christian Dior zeigt sich, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis als neutral eingestuft wird, da der RSI bei 58,33 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird Christian Dior als überverkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Christian Dior-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmung hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" für diesen Punkt.

Insgesamt zeigt die aktuelle Bewertung, dass Christian Dior in verschiedenen Bereichen eine solide Performance aufweist, was zu positiven Einschätzungen in Bezug auf Aktienkurs, Dividendenrendite und Relative Strength Index führt.