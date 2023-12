Christian Dior Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Die technische Analyse der Aktie von Christian Dior zeigt, dass der aktuelle Kurs von 717,5 EUR etwa 4,93 Prozent unter dem GD200 (754,68 EUR) liegt. Dies deutet nach den charttechnischen Bewertungen auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 674,53 EUR. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs etwa +6,37 Prozent beträgt, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Christian Dior-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein grundsätzlich neutrales Bild der Marktteilnehmer gegenüber Christian Dior in den letzten Tagen. An einem Tag standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, während an vier Tagen eher neutral diskutiert wurde. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Christian Dior daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Christian Dior mit einem Wert von 32,04 in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 0 liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der weiche Faktor der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Christian Dior in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Christian Dior, basierend auf verschiedenen Faktoren wie technischer Analyse, Anlegerstimmung, Fundamentaldaten und Sentimentanalyse.