Christian Dior Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Eine Analyse des Unternehmens Christian Dior zeigt, dass die Anleger in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Christian Dior beträgt 68,42, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 42,8 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Christian Dior daher mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Christian Dior derzeit eine Rendite von 1,11 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % als gut eingestuft wird.

Die technische Analyse der Christian Dior-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs um -5,9 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Rating, da der letzte Schlusskurs nur um +3,66 Prozent vom Durchschnitt abweicht.

Insgesamt erhält die Christian Dior-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.