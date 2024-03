Christian Dior Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Christian Dior: Eine genaue Analyse

Die Dividende von Christian Dior liegt bei 1,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies ergibt eine Differenz von 1,11 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft der Aktienkurs von Christian Dior mit einer Rendite von 61,72 Prozent den Durchschnitt um mehr als 62 Prozent. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte eine mittlere Rendite von 0 Prozent, was Christian Dior mit 61,72 Prozent deutlich überschreitet. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating als "Gut" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Christian Dior beträgt 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Christian Dior weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben Bankanalysen auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Christian Dior zeigte eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Christian Dior war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Christian Dior bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.