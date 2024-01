Christian Dior ADR Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Christian Dior in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Christian Dior mit einem Wert von 32,04 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Die Aktie erhält daher auf fundamentaler Basis ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Christian Dior eine Rendite von 61,72 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" konnte die Aktie mit einer Rendite von 61,72 Prozent eine sehr gute Entwicklung verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Christian Dior beträgt 1,11 Prozent, was 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.